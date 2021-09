‘Als je niet goed kunt lezen, kun je minder gezond leven’

Michon herstelt met ergothera­pie van long covid: ‘Het is eigenlijk leren luisteren naar een nieuw lijf’

16 augustus De Oud-Beijerlandse Michon Sprengers kreeg in december lichte coronaverschijnselen. Die leken kortstondig te duren, maar enkele weken later stapelden de klachten zich op. Met behulp van ergotherapie is zij na long covid langzaam maar zeker weer in gewone doen aan het raken.