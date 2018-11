Alternatieve pil mag geleverd worden tot half december

De alternatieven moeten wel vergelijkbaar zijn en afkomstig uit andere EU-lidstaten of anders uit Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten.

Er is al maanden meer vraag naar dan aanbod van pillen met de stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel door problemen met productie en levering. Sommige apothekers hebben de pil helemaal niet meer in huis. Anderen geven maar één strip per keer mee, om de kleine voorraad zo eerlijk mogelijk te verdelen. ,,De problemen houden nog wel even aan”, zei een woordvoerder van de de brancheorganisatie voor apothekers, KNMP, eerder tegen deze krant .

Oorzaak van het tekort is dat een grote lading pillen uit het buitenland is afgekeurd en vernietigd door een toezichthouder en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De pillen worden in opdracht van de Nederlandse bedrijven gemaakt in landen als India, China en Turkije. Vaak doen verschillende leveranciers bestellingen bij dezelfde fabriek. Dat maakt het moeilijk om een dip in de productie op korte termijn in te halen.