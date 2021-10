Altijd op van de zenuwen: psycholoog Iris leerde leven met angststoornis

Mijn ziekte Miriam over zieke dochter: ‘Woorden als ‘obesitas’ en ‘verstande­lij­ke beperking’ bleven bij mij hangen’

6 oktober Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Miriam Blondeau (38) over het Prader-Willi syndroom.