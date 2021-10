Arts-microbioloog: ‘Ook komende winters rekenen op vele duizenden coronapatiënten’

Vrouwen krijgen andere behande­ling dan mannen bij de huisarts: ‘Mannenli­chaam is nog steeds standaard’

15 oktober Wat als je met hoofdpijn, een zere rug of duizeligheid bij de huisarts komt. Maakt het dan uit of je als man of vrouw tegenover de huisarts plaatsneemt? Dit onderzoeken Aranka Ballering en Ilona Plug.