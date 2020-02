Beantwoord samen deze 36 vragen en je bent (weer) verliefd, aldus de wetenschap

LiefdesreceptOf je nu al jaren samen bent of voor het eerst op date gaat, volgens de wetenschap is het mogelijk om verliefd te worden door 36 vragen te beantwoorden. Deze methode is al in de vorige eeuw ontwikkeld en getoetst door psycholoog Arthur Aron. Hij slaagde er zo'n 25 jaar geleden in om twee vreemden verliefd op elkaar te laten worden. Of beter gezegd: zes maanden na het onderzoek stapten de twee proefpersonen in het huwelijksbootje.