Behandeling in zicht voor groep ALS-patiënten

Hij beseft dat de behandeling – als die al aanslaat – maar een klein deel van de patiënten gelukkig kan maken. ,,Bij deze subgroep zien we de grootste kans op een oplossing. Dat betekent niet dat we de andere patiënten vergeten. Ook voor hen zoeken we een behandeling.”



De patiënten die straks als eerste in aanmerking komen voor de studie hebben eenzelfde genafwijking, genaamd C9orf72. ,,Bij hen is de afwijking vaak erfelijk bepaald. We hopen dan ook dat we in de toekomst mensen kunnen behandelen die drager zijn van dit gen, maar nog niet ziek zijn'', zegt de hoogleraar.



Ondanks zijn hoge verwachtingen, houdt hij een slag om de arm. Hij refereert aan een van de grootste ALS-studies wereldwijd die in 2011 werd gehouden onder 943 patiënten. Zij kregen het medicijn dexpramipexole. Dat bleek helaas even effectief als de placebo. Van den Berg: ,,Ik weet nog precies waar ik was toen ik dat hoorde. Ik was op vakantie in Zwitserland en vierde mijn verjaardag. Die dag was gelijk verpest. Mijn motivatie om verder te zoeken werd nóg groter.”