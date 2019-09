‘Bij doodsoorzaak nummer één wachten we af tot iemand klachten krijgt’

Is het vrouwenhart zo anders dan het hart van een man?

,,Anatomisch niet, hooguit is een vrouwenhart iets kleiner. Maar het wordt anders ziek. Doordat de symptomen anders zijn dan bij mannen, worden hartinfarcten of vaatproblemen bij vrouwen vaak niet of te laat opgemerkt. Was het vroeger echt een mannenziekte, inmiddels sterven dagelijks meer vrouwen (gemiddeld 57) aan hart- en vaatziekten dan mannen (tegen 53) in Nederland.