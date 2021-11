Bijna twaalf miljoen gevaccineerde Nederlanders, en toch weer maatregelen: hoe kan dat?

Zitten we in hetzelfde schuitje als vorig jaar?

Precies een jaar geleden zaten we al drie weken in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Horeca dicht, evenementen verboden, geen sportwedstrijden. Zo streng zijn de regels nu niet.



Wat wel hetzelfde is: het aantal besmettingen. Het zijn er net als begin november 2020 gemiddeld ruim achtduizend per dag. Belangrijk verschil is dat die besmettingen dit najaar tot minder ziekenhuisopnamen leiden - het effect van het vaccin is hier zichtbaar. Vorig jaar om deze tijd kwamen er dagelijks 300 mensen het ziekenhuis binnen met corona, nu zijn dat er 115 per dag.