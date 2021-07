Boa belt thuis aan voor controle quarantaine, boete kan oplopen tot 20.000 euro

Zucht van verlich­ting in ziekenhuis na sluiten Co­vid-afdeling: ‘Het was zwaar maar ‘t heeft ons ook wat gebracht’

9 juni Nu is het stil in de gangen op de vijfde verdieping van het ziekenhuis. Stil? Drie weken geleden werkte het personeel zich het snot voor de ogen op deze Covid-afdeling. ,,De coronaperiode was zwaar maar heeft ons ook veel gebracht.”