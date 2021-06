Borstvergroting maakte Stacy (25) ernstig ziek: ‘De risico’s zijn een grotere cupmaat niet waard’

Studenten starten luister­lijn voor leeftijds­ge­no­ten: ‘Helft van de telefoon­tjes is heftig’

28 mei Dankzij studenten beschikt het ROC Da Vinci College in Dordrecht sinds kort over een luisterlijn. Wie een luisterend oor nodig heeft, kan bellen of appen met een medestudent. ,,Er zit heftige problematiek bij.’’