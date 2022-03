De man van Esther heeft adhd: ‘Hij heeft weinig slaap nodig en is eigenlijk nooit moe’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Esther Volkers (44). Haar man Paul heeft adhd.

„Paul (55) is heel beweeglijk en staat altijd aan, hij heeft weinig slaap nodig en is eigenlijk nooit moe”, vertelt Volkers. „Tijdens zijn werk als dj kan hij goed zijn energie kwijt in zijn muziek. Verder kan Paul soms doorslaan in zijn hobby’s. Dan gaat hij bijvoorbeeld zes keer in de week sporten, of fietst hij met zijn nieuwe racefiets niet eerst een klein rondje, maar gaat hij meteen voor de 50 km.”

Slaapproblemen en stemmingswisselingen

Adhd (attention-deficit-hyperactivity-disorder) is een stoornis waarbij personen vaak druk en snel afgeleid zijn. Kenmerken zijn: hyperactiviteit, impulsiviteit, vergeetachtigheid, chaotisch zijn en moeite hebben met plannen.

Ongeveer 3 tot 5 procent van de bevolking heeft adhd en het zijn vrijwel evenveel mannen als vrouwen. Vrouwen hebben vaker last van ADD, dat is het subtype met alleen aandachtsproblemen, zonder drukte.

„Bij adhd is er vaak een probleem met het verdelen van aandacht. Adhd’ers hebben daarnaast vaker last van slaapproblemen, stemmingswisselingen, moeite met emotiebeheersing en woede-uitbarstingen. Dit kan voor problemen zorgen op school, werk of in een relatie”, zegt psychiater en hoogleraar Sandra Kooij. Ze is hoofd van het Kenniscentrum adhd bij volwassenen bij PsyQ.

Omgaan met adhd partner

De eerste stap die je moet zetten als partner van iemand met adhd is jezelf verdiepen in de aandoening. „Op die manier begrijp je het gedrag van je partner beter en kun je je verwachtingen bijstellen”, legt Kooij uit. „Adhd is een neurobiologische aandoening waar je niet vanaf komt. Wel kun je er heel goed mee leren leven.”

Zorgt adhd voor problemen, dan kan het nuttig zijn om met een professional te praten. Kooij: „Therapie en medicijnen kunnen helpen om de rust terug te brengen waar een persoon met adhd zo naar verlangt.” De psychiater legt uit dat je als partner niet moet onderschatten wat therapie en medicijnen eventueel teweeg kunnen brengen.

Blijf praten over knelpunten

Naast professionele hulp is het ook belangrijk om met elkaar te blijven praten over waar de knelpunten liggen. „Mensen met adhd voelen zich continu schuldig, omdat ze afspraken vergeten of te laat komen. Ze doen dat niet expres, dus het is belangrijk dat zij zichzelf leren vergeven.” Kooij benadrukt dat je niet moet focussen op wat fout gaat, maar juist positief moet blijven.

Heb je een partner met adhd? Dan is het van belang dat je op gelijkwaardig niveau met elkaar om blijft gaan. „Wellicht ben je geneigd om spullen klaar te leggen, afspraken te checken of lijstjes te maken. Dat doe je waarschijnlijk uit liefde, maar je partner is geen kind. Voorkom dat je je partner gaat betuttelen. Probeer de controle los te laten, op die manier geef je ook jouw partner het vertrouwen dat hij of zij het zelf kan.”

Niet over je eigen grenzen heen gaan

Als laatste geeft Kooij het advies om als partner je eigen leven te onderhouden. „Mocht je partner door adhd-klachten minder goed functioneren, dan neem je misschien allerlei taken over waardoor je zelf oververmoeid raakt. Probeer niet over je eigen grenzen te gaan. En zoek hulp in de vorm van lotgenotencontact met andere partners. Dit kan ook via de speciale adhd-app Super Brains.”

Wat vindt Volkers van het advies? „Loslaten is inderdaad belangrijk. Ik ben geen fan van medicatie en Paul heeft dat gelukkig niet nodig. Ik kan me indenken dat medicatie soms nodig is voor rust in het hoofd. Verder is het allerbelangrijkste om je partner te respecteren om wie hij is.”

