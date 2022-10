Waarom het voor de meeste verzekerden niet verstandig is het eigen risico te verhogen

Het wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro wordt gezien als straf op ziek zijn. In de rubriek zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: door je wettelijk verplichte eigen risico vrijwillig te verhogen kun je honderden euro’s besparen, maar is het verstandig?

We gaan meer betalen voor energie, boodschappen en zorg. Het enige dat niet stijgt, is het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro. Is dat goed nieuws? De Patiëntenfederatie Nederland vindt van niet en ziet liever dat het verplichte eigen risico wordt verlaagd. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer vreest dat mensen uit financiële overwegingen zorg gaan mijden.

Op onder andere huisarts en kraamzorg na, moeten Nederlanders de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf betalen. Dat die drempel gevoelig ligt, is niet nieuw. Het was ooit de bedoeling dat de hoogte van het eigen risico zou meestijgen met de zorgkosten. Maar in het coalitieakkoord trok het kabinet de portemonnee al om het eigen risico te bevriezen: 223 miljoen euro voor 2023 en zelfs bijna 500 miljoen euro voor elk van de volgende jaren.

Een manier om kosten te besparen

Is het bevriezen dan goed nieuws? Nee, zegt Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Door het gelijk houden van het eigen risico, stijgt de zorgpremie extra. Een grove rekensom leert dat het volgend jaar om 15,50 euro per persoon per jaar gaat. En dat is ruim 11 procent van de totale premiestijging.

Quote Je eigen bijdrage aan de zorgkosten is bedoeld om mensen twee keer te laten nadenken voor ze zorg gebruiken Thom Meens

De solidariteit van het stelsel staat volgens Varkevisser buiten kijf. Het eigen risico afschaffen betekent dat nog meer kosten van het individu (een verzekerde) naar het collectief (alle verzekerden) verschuiven. Toch is het eigen risico niet alleen een kwestie van kosten verdelen; het is ook een manier om kosten te besparen.

,,In België noemen ze het eigen risico niet voor niets remgeld”, zegt Thom Meens van de Patiëntenfederatie. ,,Je eigen bijdrage aan de zorgkosten is bedoeld om mensen twee keer te laten nadenken voor ze zorg gebruiken.”

Boete op ziek zijn

En zo werkt het volgens ouderenpartij Goud niet. ,,Als je chronisch ziek bent kies je er niet voor om onnodig gebruik te maken van de zorg”, zegt fractievoorzitter Liane den Haan. Chronisch zieken zijn de dupe; zij betalen de eerste 385 euro aan zorg jaarlijks opnieuw. Dat vinden ook andere partijen in de Tweede Kamer een boete op ziek zijn.

,,Gelukkig bieden de meeste zorgverzekeraars betaalregelingen om aan het begin van het verzekeringsjaar het eigen risico gespreid te betalen”, zegt Ben Woldring van Poliswijzer.com. Meer zorgen maken vergelijkingswebsites zich dit jaar over het vrijwillig verhoogd eigen risico.

Quote Als mensen hun eigen risico verhogen alleen vanwege de noodzaak om acuut geld te besparen, is dat vaak een slechte raadgever Peter Ruys

Het wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar, kan tot maximaal 885 euro worden verhoogd. Daar staat een aantrekkelijke premiekorting tegenover die volgens Peter Ruys van Zorgkiezer.nl kan oplopen tot 300 euro. Dat klinkt als een mooie besparing in deze toch al dure tijden. Volgens Zorgkiezer.nl en ook Independer is het niet onlogisch als meer mensen hiervoor kiezen. Poliswijzer denkt juist van niet; mensen gaan voor zekerheid en willen geen onverwachte kosten.

Wees voorzichtig met verhogen eigen risico

Vanwege die kosten waarschuwen experts voorzichtig te zijn met het verhogen van je eigen risico: doe dat alleen als je eventuele zorgkosten kunt opvangen. ,,Als mensen hun eigen risico verhogen alleen vanwege de noodzaak om acuut geld te besparen, is dat vaak een slechte raadgever”, zegt Ruys. ,,Mensen met lage inkomens hebben en houden vaak geen geld achter de hand. Als je toch hoge zorgkosten maakt, moet je die vaak in korte tijd terugbetalen.”

Heb je geen 885 euro achter de hand? Dan kan het premievoordeel van maximaal 300 euro aan het begin van het jaar je duur komen te staan. Zeker als 885 euro een drempel is en het een reden wordt om zorg te gaan mijden. Net zoals het verplichte eigen risico dat is voor mensen die geen 385 euro achter de hand hebben.

