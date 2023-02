Experts over de gevolgen van het gebruik van schoonmaakmiddelen voor de gezondheid

Het klopt dat sommige stoffen in schoonmaakmiddelen belastend kunnen zijn voor mens en milieu, zegt Paul Scheepers, toxicoloog, verbonden aan de Radboud Universiteit: ,,Het gaat dan vooral om de zogenaamde oude stoffen die we liever niet meer gebruiken. Bij reinigingsproducten denk je dan vooral aan chloorhoudende reinigingsproducten, bijvoorbeeld voor de wc”, zegt Scheepers. ,,Ook fosfaathoudende producten of producten met ammoniak zijn niet goed voor het milieu.”

Een ander product waarbij voorzichtigheid geboden is, zijn toiletreinigers. ,,Chloor- en ammoniakhoudende schoonmaakmiddelen vormen een risico als je ze gaat combineren. Mijn collega’s van het vergiftigingsinformatiecentrum krijgen nog vaak te horen dat mensen denken dat combineren zorgt voor een beter resultaat”, vertelt Scheepers.

Giftige dampen

Dit is absoluut niet het geval en kan leiden tot het ontstaan van giftige dampen. De toxicoloog wijst erop dat het combineren van schoonmaakmiddelen een veelvoorkomend probleem is dat kan leiden tot ernstige gezondheidsschade.

Ook bij middelen met parabenen erin, is voorzichtigheid geboden. Parabenen worden veel gebruikt in persoonlijke verzorgingsproducten, maar ook in sommige schoonmaakmiddelen. Verschillende stoffen uit de groep parabenen staan onder de verdenking hormoonverstorend te zijn. Voor butylparabeen zijn de aanwijzingen sterk. ,,Toch zijn niet alle parabenen slecht. Sommige zijn bijvoorbeeld in voedingsmiddelen toegestaan. Je hoeft niet meteen te schrikken als er parabenen op het etiket staan”, legt Scheepers uit.

Iets anders waar de meesten niet meteen aan denken als het op schoonmaakmiddel aankomt, zijn microplastics. ,,De solid deeltjes in schuurmiddel zijn doorgaans microplastics. Als je de schurende werking van een schoonmaakmiddel niet echt nodig hebt, is mijn advies: niet kopen”, tipt de toxicoloog.

Het etiket checken

Als je je zorgen maakt over schadelijke stoffen, is het goed om het etiket te checken. Voor schoonmaakmiddelen geldt de CLP-verordening, voor toezicht op een hoog veiligheidsniveau bij productie en gebruik. CLP is een afkorting voor het indelen (classification), etiketteren (labeling) en verpakken (packaging). Producten die tot een groep van gevaarlijke stoffen behoren, zijn voorzien van een wereldwijde gevaarclassificatie.

,,Dankzij deze pictogrammen kun je ook zonder kennis van chemie constateren of het om een reinigingsmiddel met kanttekening gaat”, legt Scheepers uit. Het uitroepteken is een veelgebruikt icoon. Dit kan erop wijzen dat een product een irriterende werking heeft op de ogen of luchtwegen. Andere veelvoorkomende iconen zijn de handen (bijtend bij huidcontact) en het visje (schadelijk voor het milieu).

Niet altijd minder duurzaam

Toch zijn producten met het ‘dode’ vis-pictogram niet altijd minder duurzaam. Op de kennisbank van schoonmakendnederland.nl wordt uitgelegd dat producten met een lagere concentratie werkzame stof wellicht niet het logo hoeven te voeren, maar toch een hogere milieubelasting kunnen hebben. Dit omdat er bij minder geconcentreerde stoffen meer product en dus meer verpakking nodig is.

Voor schoonmaakmiddelen geldt dat zij in een rioolwaterzuiveringsinstallatie gemakkelijk biologisch moeten kunnen worden afgebroken. In Nederland ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit erop toe dat bedrijven zich aan de geldende wet- en regelgeving houden.

Beter voor de waterkwaliteit

Hoe beter producten (biologisch) afbreekbaar zijn, hoe beter dit is voor de waterkwaliteit, weet Judith de Jong, communicatieadviseur hij Unie van Waterschappen. ,,Over het algemeen zijn ecoproducten beter afbreekbaar, en zijn die dus minder belastend voor de waterkwaliteit. Vanuit de waterschappen geldt het algemene advies dat biologisch afbreekbare producten de voorkeur hebben”, geeft De Jong aan.

Het goede nieuws is volgens Scheepers dat we al een heel eind weg komen van niet hernieuwbare grondstoffen. Zo kan ethanol (bijvoorbeeld om ramen schoon te krijgen) ook via de biologische weg gemaakt worden, in plaats van door de conventionele olie-industrie.

Dat wil niet zeggen dat alles wat natuurlijk is automatisch veilig is. ,,Dit is een misvatting. Zo heb je geurstoffen als citrus of dennen die aan vloeibaar reinigingsmiddel worden toegevoegd. Sommige consumenten zijn hier overgevoelig voor”, licht Scheepers toe.

Wil je meer informatie over betrouwbare keurmerken? De branchevereniging van fabrikanten van schoonmaakmiddelen (NVZ, Schoon | Hygiënisch | Duurzaam heeft een actueel overzicht van duurzaamheidskeurmerken gepubliceerd. Op de website waarzitwatin.nl vind je meer informatie over ingrediënten van was- en reinigingsmiddelen. Voor informatie over het veilig gebruiken van producten kun je ook terecht op isditproductveilig.nl.