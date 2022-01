Waarom het soms beter is om niét aan goede voornemens te doen

,,Je hebt een halve guilt trip als je iedereen op Instagram met goede voornemens ziet en zelf niks doet”, zegt Johnny Buivenga. Volgens de gedragspsycholoog en sportcoach hebben veel mensen het gevoel dat ze ook moeten. ,,De vraag of je die gezonde voornemens ook wíl, is belangrijker dan die wellicht lijkt.”



Het jaar is alweer bijna twee weken oud en de eerste voornemens zijn al gesneuveld. Zelfs de auto laten staan en vaker wandelen of fietsen blijkt lastig vol te houden. ,,Je wil het en je hebt een voornemen, toch doe je het na een tijdje niet meer. Omdat het brein consistent wil zijn, zorgt dit voor spanning. Het gevolg kan zijn dat je je gedrag aanpast en je je wel aan je goede voornemens houdt. Wat vaker gebeurt, is dat we smoesjes gaan verzinnen: zie je wel, ik kan het niet. Of: ik ben te druk waardoor ik het niet kan.”