Coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons af

Het is niet meer voor te stellen, maar een jaar of dertig geleden waren er in Den Haag en naaste omgeving te veel ziekenhuisbedden. Het grote fuseren begon, net als in de rest van Nederland, want lege bedden kosten geld. Wat dat betreft zijn ziekenhuizen ‘gewone’ bedrijven met de zorgverzekeraars als de grootste financiers. Zij bepalen in welke ziekenhuizen ze welke zorg inkopen voor hun verzekerden en van liefdadigheid is daarbij geen sprake.