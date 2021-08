CPB: Mensen met schulden doen vaker beroep op ggz

Zorgverzekering

Hoger risico op schulden

Omgekeerd is het ook zo dat Nederlanders die in de schuldenproblematiek terechtkwamen vaak al hogere zorguitgaven dan anderen hadden voordat hun financiële malaise begon.

Van de onderzochte groep die zijn zorgpremie uiteindelijk niet meer betaalde, maakte 12,6 procent in de periode daarvoor al gebruik van de ggz. Van de mensen die hun premies wel betaalden, was dat 7,9 procent. Het CPB noemt ook de bedragen: de mensen met schulden maakten gemiddeld 631 euro aan ggz-kosten voordat ze in de schulden kwamen. Bij de groep die niet in schuldregelingen kwam ging het om zo’n 250 euro per persoon.