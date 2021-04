Daan Heerma van Voss: ‘Ik schaamde me voor mijn angst’

Aan de eettafel in zijn woning in Amsterdam zit een grote, vriendelijke jongeman. In eerste instantie een beetje afwezig, omdat zijn aandacht uitgaat naar het plakken van een pleister op een wondje aan een vinger. Niks ernstigs. Even later is hij er, en formuleert hij helder. ‘Ik ben in dit boek eerlijker en kwetsbaarder geweest dan ooit. In een roman kan ik me verbergen achter een personage, in dit boek niet.’