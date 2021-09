De langste mensen van het land vind je in deze provincie

Al sinds de jaren 50 is er geen volk langer dan de Nederlanders. Toch ‘krimpen’ we de laatste jaren wel. Een man geboren in 2001 - die ten tijde van het onderzoek 19 jaar oud waren - meet gemiddeld 182,9 centimeter. Die is daarmee een centimeter korter dan de generatie die in 1980 werd geboren. Een gemiddelde vrouw uit 2001 is 169,3 cm lang; 1,4 cm korter dan die uit 1980.