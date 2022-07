De verschillen tussen bloedgroepen zit in de uitsteeksels van de bloedcellen

Yamila (19) is slechtho­rend: ‘Ik heb me jarenlang geschaamd, maar durf er nu over te praten’

,,Waarom praat jij zo raar?” Het is een van de vragen die Yamila van der Meulen (19) regelmatig krijgt wanneer ze met iemand in gesprek is die niet weet dat ze slechthorend is. Hoewel ze haar beperking inmiddels geaccepteerd heeft, blijven dergelijke opmerkingen haar steken. Reden genoeg voor de tiener om een oproep te plaatsen op LinkedIn, om zo in contact te komen met andere slechthorenden en ervaringen uit te kunnen wisselen.

