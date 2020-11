De welkome dood van Nikky (27): ‘Ben er enorm trots op dat ze het op deze manier doet’

Heet, heter, heetst: oppassen geblazen

25 juni Met de hoge temperaturen van deze dagen is het opletten geblazen. Volgens het RIVM is de kracht van de zon intens. Met als gevolg dat de huid binnen 15 minuten kan verbranden. De Hartstichting verzoekt met klem verkoeling te zoeken en voldoende te drinken. Het Rode Kruis roept iedereen op gezond verstand te gebruiken bij het aanzetten van een ventilator in tijden van corona.