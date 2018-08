Denise viel 60 kilo af en werd doodziek tijdens zwangerschap

Update Amsterdam UMC stopt onderzoek na overlijden van 19 baby's

23 juli Een onderzoek naar een geneesmiddel door het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam is per direct stopgezet, omdat er aanwijzingen zijn dat baby's met een groeiachterstand door het medicijn kunnen overlijden na de geboorte. Negentien baby's die te vroeg waren geboren overleden na deelname van hun moeders aan het onderzoek.