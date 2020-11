Dermatoloog over het verzorgen van je handen: ‘Gebruik geen bodylotion’

Hoe kunnen we handen wassen zonder al te veel schade?

,,Normaal gesproken is zo’n vijf tot tien keer per dag je handen wassen genoeg, maar in coronatijd komen we daar bovenuit. Het vele wassen beschadigt de natuurlijke beschermlaag van talg en vet op onze handen. We krijgen droge handen, pijnlijke kloven en eczeem. De beschermlaag beschadigt het minst als je je wast met lauwwarm water van ongeveer lichaamstemperatuur. Niet ijskoud dus en ook niet warm. Let erop dat je de zeep goed afspoelt, want zeep beschadigt de beschermlaag. Doe voor elke handenwasbeurt je ringen af, zodat daaronder geen zeepresten kunnen achterblijven.