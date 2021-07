Deze artsen staan aan ons bed én gaan op missie voor Defensie: ‘Opereren in bergruimte voor torpedo’s’

HMC is het enige niet-academische ziekenhuis in Nederland waar artsen en verpleegkundigen werken die ook op missie gaan voor Defensie. Wie kan werken in een operatiekamer in het ziekenhuis en op een vliegdekschip is van groot voordeel voor patiënten hier. ‘Zij zijn stressbestendig en flexibel’.