Deze nieuwe technologie verbetert de kwaliteit van je slaap

Slapen is zo’n complex proces, dat het een wonder is dat het vanzelf gaat. Er zit een vast patroon in onze nachtrust: van de inslaapfase raak je eerst in de lichte, dan in de diepe en vervolgens in de rem- of droomslaap. Zo’n cyclus duurt ongeveer negentig minuten. Elke nacht gaan we drie tot vijf keer door al die fases heen, telkens in dezelfde volgorde, alleen het accent verschuift. Terwijl we in het begin van de nacht vooral in de eerste drie fasen verblijven, komen we in de latere uurtjes veel in de remslaap terecht. Waarom is dat?