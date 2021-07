Deze zouttherapie helpt mensen met ziektes en allergieën: ‘Na een uur merkte ik al verschil’

Het is even zoeken naar zoutkliniek De Bunker, die in hartje centrum staat. Maar verscholen tussen de tuinen aan de Westzeedijk staat een grote grijze bunker. Hoewel de buitenkant je wellicht niet doet denken aan een rustgevende plek, is dat van binnen wel anders. De zachte muziek en de verlichte ruimtes laten je in één klap de lawaaiige stad vergeten.