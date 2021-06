Dieren over de vloer in het verzorgingshuis: ‘Een kalmerend effect, zelfs als de hond alleen maar ligt’

Kwispelend komt labrador Dinthe binnen bij De Zes Molens in Hoornaar. Het vijfjarige teefje is wekelijks bij de dagbesteding. Baasje Franca Rietveld is er medewerker en nam haar eind april voor het eerst mee. ,,Dat was een groot succes", zegt ze. De koffie staat klaar, de bewoners kletsen en Dinthe loopt nieuwsgierig rond. Ze duwt haar snuit tegen de hand van Saan van de Berg (93). ,,Het is toch gewoon gezellig dit", reageert ze. ,,Ik had vroeger ook honden. Nu niet meer, want ik heb maar een paar procent zicht. Dat zou niet gaan.” Ze kriebelt de bruine labrador liefdevol achter de oren.