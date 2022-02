Dit helpt tegen een verkoudheid: de ui naast je bed kun je alvast weghalen

,,Bij verkoudheid is er sprake van een ontsteking van de slijmvliezen van de neus, keel en bijholten”, legt Tolido uit. ,,Dit geeft klachten zoals een verstopte neus, een loopneus, minder goed ruiken, niezen, hoesten, een hese stem, keelpijn, hoofdpijn, oorpijn en oorsuizen.”

Verkoudheid ontstaat door een virus. ,,Er zijn verschillende virussen die verkoudheid veroorzaken”, vertelt de huisarts. ,,Een van de bekendste is het rhinovirus en tegenwoordig ook het coronavirus. Een verkoudheidsvirus kan worden overgedragen door aanraking. Bijvoorbeeld als iemand verkouden is, in zijn hand heeft gehoest en jou vervolgens een hand geeft. Maar ook via de lucht, door het inademen van besmette druppeltjes.”

Stomen met heet water

Dat je standaard verkouden wordt als je zonder jas naar buiten gaat, is een fabeltje. ,,Ook mét jas had dit kunnen gebeuren”, zegt Tolido. ,,Je wordt verkouden doordat je besmet raakt met een verkoudheidsvirus, niet omdat je zonder jas buitenloopt. Wel zijn er andere factoren die meespelen en met de kou te maken hebben. In de winter zit je meer binnen en wordt er minder geventileerd, dan is er dus meer kans op besmetting. Ook zijn droge slijmvliezen, wat vaak in de winter zo is, gevoeliger voor virussen en weet het immuunsysteem minder goed hoe het een verkoudheidsvirus moet bestrijden als het kouder is.”

Er zijn helaas geen magische middelen of adviezen om van verkoudheid af te komen. Wel kun je het virus dragelijker maken door de symptomen te verlichten. ,,Je lichaam moet het virus echt zelf bestrijden”, licht Tolido toe. ,,Antibiotica helpt alleen tegen bacteriën. Sterker nog: het geeft alleen maar bijwerkingen. Wat je wel kan doen, is je neus snuiten zodat je vrij kan ademen door je neus. Ook kun je stomen. Het stomen met heet water maakt het slijm dunner, waardoor je het makkelijker kwijtraakt en beter kunt ademen. Doe geen menthol in het hete water, want dat kan de luchtwegen alleen maar meer irriteren.”

Verslaafd aan neusspray

Ook neusspray bestrijdt alleen de symptomen en niet het virus zelf. Xylometazoline (Otrivin) laat het slijmvlies in de neus tijdelijk wat slinken, waardoor ademen door de neus makkelijker wordt. ,,Maar je mag dit maximaal een week gebruiken”, benadrukt de huisarts. ,,Bij gebruik langer dan een week kan het slijmvlies hierdoor beschadigen en op termijn wordt het slijmvlies hiervan juist dikker. Wat wij vaker zien op de praktijk is dat mensen die het lang gebruiken verslaafd worden aan de neusspray. Het enige moment dat hun neus dan nog open gaat, is als zij de neusspray gebruiken.”

De ui naast je bed, die kun je alvast weghalen. ,,Tja, dat is zo’n oma-weet-raad-trucje”, lacht de huisarts. ,,Het is niet wetenschappelijk bewezen dat het helpt. In dit geval denk ik: baat het niet, dan schaadt het niet. Als je een ui snijdt, gaan je ogen tranen door het stofje synpropaanthial-S-oxide. Maar ik kan mij niet voorstellen dat dit verlichting geeft van de luchtwegen.”

Toenemende benauwdheid en piepende ademhaling

Verkoudheid kun je niet voorkomen, maar de kans op een verkoudheid kun je wel zo klein mogelijk maken door gezond te leven. ,,Eet gezond en gevarieerd en zorg dat je voldoende vitamines binnenkrijgt”, vertelt Tolido. ,,Beweeg voldoende, ga regelmatig naar buiten (voor de vitamine D) en rook niet! Roken heeft een nadelig effect op de slijmvliezen en kan ervoor zorgen dat je langer klachten blijft houden. En houd je aan de welbekende corona-hygiëneadviezen.”

Naar de huisarts gaan is alleen in het uiterste geval nodig. ,,Bij toenemende benauwdheid, piepende ademhaling of als de patiënt zich steeds zieker voelt. Het gaat hierbij om hoge koorts en als het bijvoorbeeld niet meer lukt om naar de wc te lopen. En in deze tijd: doe een (zelf-)test voor covid! Opvallend is dat ik in de praktijk zie dat mensen nu langer verkouden zijn dan voor de coronatijd en voordat we ons aan de maatregelen moesten houden. Dit kan komen doordat we minder immuniteit hebben opgebouwd. Een verkoudheid kan dus zomaar twee weken duren.”

