Doemscenario dreigt voor Afrika: verdubbeling sterfgevallen malaria

Het aantal mensen in Afrika dat overlijdt aan malaria kan verdubbelen als gevolg van de coronapandemie. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als de bezorging van medicijnen en muggenvallen in Afrika wegvalt door lockdownmaatregelen, zullen er meer dan 700.000 doden genoteerd worden. ,,Zo’n sterftecijfer hebben we in twintig jaar niet gezien.”

De gezondheidsorganisatie is bezorgd om de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis voor de bevolking in Afrika. Vooral in landen ten zuiden van de Sahara worden nog veel mensen ziek van de door muggen meegedragen parasiet. Malaria staat bekend als een van de grootste infectieziektes ter wereld.



De coronacrisis kan roet in het eten gooien van anti-malariacampagnes die in Afrika bezig zijn. Het gevaar is dat de distributie van medicijnen, muggenvallen en muskietennetten wordt stopgezet. Nieuwe modellen van de WHO voorspellen dat het aantal sterfgevallen in Afrika verdubbelt als dat gebeurt.



,,Corona is een grote bedreiging voor de gezondheid”, meldt WHO-baas van Afrika, Matshidiso Moeti. ,,Maar het is van cruciaal belang om behandelprogramma's tegen malaria in zuidelijke landen te handhaven. Anders laten modellen zien dat dit jaar meer dan 700.000 malariadoden kunnen vallen.” Het zou tweemaal zoveel slachtoffers als in 2018 betekenen.

Quote We mogen de klok niet terug laten draaien

Moeti: ,,Zo’n hoog sterftecijfer hebben we in de afgelopen twintig jaar niet gezien. We mogen de klok niet terug laten draaien.”

Logistiek belangrijk

Onderzoekers van de WHO kwamen met negen verschillende scenario’s waarin de malariabestrijding hinder ondervindt van de strijd tegen corona. Het doemscenario is dat er in 41 landen geen anti-muggennetten worden verspreid, en er driekwart minder medicijnen beschikbaar zijn dan voorheen.

Teun Bousema, hoogleraar Epidemiologie van Tropische Infectieziekten aan het Radboudumc, weet dat de bestrijding van malaria erg op de logistiek leunt. ,,Anti-malariacampagnes zijn lastig vol te houden als landen in een soort lockdown zitten. Maar het uitdelen van bednetten en dergelijke moet echt doorgaan om doden te voorkomen. De zorgen van de WHO zijn terecht.”

Angst voor corona

Volgens Bousema is de angst van de WHO al enigszins werkelijkheid geworden in Zimbabwe. ,,Opeens overleden daar 131 mensen aan de infectieziekte, wat vreemd is. Dat land heeft malaria eigenlijk heel goed onder controle.”

De malariaonderzoeker is bang dat een deel van de bevolking van Afrikaanse landen met malariasymptomen thuisblijft. ,,Uit angst om besmet te raken met het coronavirus. Terwijl iemand met malaria een bezoek aan het ziekenhuis juist niet moet uitstellen.”