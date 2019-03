Doktersassistent: ‘Moeder gilt en schreeuwt en vader scheldt met kutwijf en kankerhoer’

Video Het gaat niet goed met de insecten en dat is heel slecht nieuws

6 maart Je kent het vast: al fietsend vliegen er tientallen vliegjes in je gezicht en zo nu en dan vliegt er eentje regelrecht je neus in. In de toekomst kun je wel eens stukken minder vliegjes tegenkomen. En nee, dat is géén goed nieuws. Het gaat slecht met de insecten. Het vermoeden was er al, maar nu dit gevat is in cijfers, is iedereen bezorgd. Ecoloog Hans Kroen van Radboud Universiteit Nijmegen vertelt hier meer over in dit college van de Universiteit van Nederland*.