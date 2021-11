Doppen in en dromen maar: dit zijn de beste oordopjes

Sportarts Kasper Janssen woont in de buurt van een drukke weg. ,,Omdat ik erg gevoelig ben voor geluid, ben ik oordopjes gaan gebruiken. Inmiddels slaap ik nu al anderhalf jaar bijna altijd met oordoppen in. Daardoor slaap ik echt beter.’’ Als arts die gespecialiseerd is in herstel ziet hij geregeld patiënten die door geluid oppervlakkig slapen en daardoor moe zijn. ,,Oordoppen kunnen echt het verschil maken. Net zoals verduisterende gordijnen en een reismasker kunnen helpen.’’