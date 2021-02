Dragon’s den-winnares Suzanne (48) overleden aan de ziekte die haar ook een succesvol bedrijf gaf

,,Ik heb geen dromen of bucketlist. Als je weet dat je doodgaat, leef je met de dag en denk je alleen nog maar aan degenen die je het liefst hebt. De meisjes. Dat was mijn enige gedachte. En de liefde voor Marc. We kregen de uitslag en de dokter verdween uit ons blikveld. We keken alleen naar elkaar en kusten elkaar’’, liet Suzanne vorig jaar mei optekenen in de Stentor. Ze was zes jaar eerder ook al ziek en ontwikkelde vanuit die ervaring haar Qups: de lichtgewicht borstprothese die Nederland verovert.