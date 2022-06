Duitse RIVM raadt inenting tegen apenpokken aan voor volwassenen in risicogroep

Die laatste groep is gekozen omdat tot op heden de besmettingen in Duitsland alleen voorkwamen bij homoseksuele mannen met meerdere bedpartners.

Tot gisteren zijn er meer dan 1100 gevallen van besmetting met apenpokken gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), buiten de Afrikaanse landen waar uitbraken van de ziekte vaker voorkomen. Volgens directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus is het risico dat het virus ingeburgerd raakt in deze niet-endemische landen reëel, maar te voorkomen. Hij liet gisteren op Twitter weten zich vooral zorgen te maken om kwetsbare groepen, onder wie kinderen en zwangere vrouwen.

Sinds de eerste infecties begin mei werden geconstateerd, zijn er in 29 landen, waaronder veel Europese, gevallen gerapporteerd. Nederland gaf op 20 mei het eerste geval door en heeft er inmiddels tot 7 juni 54 bevestigd. De WHO-chef zei dat het plotseling opduiken van het virus in landen waar de aandoening normaal nooit voorkomt, erop wijst dat het misschien al enige tijd ongemerkt wordt doorgegeven.

Het apenpokkenvirus verspreidt zich door nauw contact en werd voor het eerst ontdekt bij makaken in een Deens onderzoekslaboratorium. In West- en Centraal-Afrika zijn vooral knaagdieren de dragers en steekt de ziekte met enige regelmaat de kop op. Buiten die regio gebeurt dat zeer sporadisch.

Vaccin

Imvanex is een vaccin tegen pokken, waaraan de apenpokken nauw verwant zijn. Het vaccin is in de VS goedgekeurd voor de preventie van zowel pokken als apenpokken. In de EU is Imvanex alleen goedgekeurd voor de bestrijding van pokken, hoewel artsen het ook kunnen voorschrijven voor apenpokken.