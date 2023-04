Duizenden vrouwen met lekkende borstimplantaten claimen miljoenen van fabrikant: ‘Leef constant in angst’

rechtszaakDuizenden vrouwen die ernstige klachten hebben door lekkende borstimplantaten eisen woensdag bij de rechter miljoenen euro's schadevergoeding van de Amerikaanse farmaceut Allergan. Volgens de vrouwen wist de fabrikant van de risico's, maar verzuimde ze in te grijpen of te waarschuwen. Ze eisen dat Allergan verwijdering van de implantaten en de hersteloperaties betaalt.

De rechtszaak wordt namens de vrouwen aangespannen door Bureau Clara Wichmann, met steun van Meldpunt Klachten Siliconen en de Borstkankervereniging Nederland. Volgens de vrouwenrechtenorganisatie waren de Biocell-borstimplantaten vanaf het begin slecht. Ze begonnen te scheuren en gingen lekken.

Als gevolg daarvan hebben veel vrouwen nu een zeldzame vorm van lymfeklierkanker en kampen ze onder meer met ernstige vermoeidheid, gewricht- en spierpijn en concentratieproblemen. Bureau Clara Wichmann stelde Allergan eind 2021 al aansprakelijk, maar het bedrijf wijst die van de hand. ,,Allergan laat deze vrouwen in de kou staan’’, aldus de organisatie. ,,Ook vrouwen die nog niet ziek zijn geworden en van deze gevaarlijke implantaten af willen, moeten dit zelf betalen.’’

Volgens de organisaties hebben in Nederland 60.000 vrouwen de implantaten van Allergan, een Amerikaans farmaceutisch bedrijf dat sinds 2020 onderdeel is van AbbVie en ook de producent is van Botox.

Ontwerpfout

De implantaten van Allergan zijn zo’n dertig jaar op de markt geweest. Al vanaf het begin waren er problemen vanwege een ontwerpfout. Daardoor gingen de implantaten scheuren. Sinds 1995 leggen wetenschappers al een verband tussen tussen de Biocell-implantaten en een verhoogd risico op lymfeklierkanker.

Allergan was hiervan op de hoogte. Zeker nadat in 2007 een vrouw met deze implantaten overleed als gevolg van lymfeklierkanker. Tien jaar later waren er wereldwijd al 441 meldingen van gedupeerden met kanker.

De Franse toezichthouder ANSM concludeerde in 2015 al in een rapport dat Allargen de risico’s negeerde, geen onderzoek deed en vrouwen er niet voor waarschuwde. Drie jaar later werden de Biocell-implantaten op de Europese markt verboden.

Volledig scherm Foto ter illustratie: artsen verwijderen lekkende borstimplantaten. © AFP

In 2019 haalde Allergan ze wereldwijd van de markt, nadat ook de Amerikaanse autoriteiten met maatregelen dreigden. In de Verenigde Staten zijn aandeelhouders inmiddels een rechtszaak gestart tegen Allergan omdat die informatie over risico's achterhield.

In Nederland hadden toen al tienduizenden vrouwen een Biocell-implantaat gekregen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigde na onderzoek dat deze vrouwen een verhoogd risico op lymfeklierkanker hebben. Geschat wordt dat 85 procent van de vrouwen met deze implantaten deze zeldzame vorm van kanker kunnen krijgen. Dat zou in Nederland neerkomen op 51.000 vrouwen.

Paniekaanvallen

Gedupeerden verklaren in de dagvaarding dat de kwestie grote impact heeft op hun leven. Ze zijn angstig, wanhopig, boos en verdrietig. Sommigen zijn depressief, hebben paniekaanvallen en krijgen psychische hulp. ‘Ik kan vaak niet slapen door de zorgen en kan mijzelf ook niet geruststellen met de gedachte dat het wel goed komt of dat de fabrikant met ons meeleeft’, schrijft een van de slachtoffers in de dagvaarding,

Een andere vrouw zegt: ,,Je leeft constant in angst en dat is doodvermoeiend. Je bent alert op alles wat er in je lichaam afspeelt en dat maakt je onzeker en dat je geen vertrouwen in je lichaam meer hebt.’’

Smartengeld

Bureau Clara Wichmann eist woensdag bij de rechtbank in Amsterdam dat farmaceut Allergan de kosten voor verwijdering van de implantaten en een hersteloperatie vergoedt. Daarnaast eist de organisatie smartengeld. De claims variëren van 2000 en 3300 euro per implantaat bij een verwijdering of hersteloperatie, tot 20.000 euro en 130.000 euro per vrouw voor psychische schade.

‘Allergan heeft patiënten onvoldoende gewaarschuwd voor dit risico', aldus Bureau Clara Wichmann in de dagvaarding. ‘Sterker nog, Allergan heeft het risico op kanker in de jaren voorafgaand aan de recall van de implantaten bewust gebagatelliseerd. Dat Allergan niet (beter) voor het risico heeft gewaarschuwd, is onbegrijpelijk.’

Eerder spanden duizenden vrouwen wereldwijd, onder wie 180 uit Nederland, met succes rechtszaken aan tegen de Franse producent Poly Implant Prothèse (PIP) en het Duitse keuringsbedrijf Tüv Rheinland vanwege lekkende borstimplantaten.

