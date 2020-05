Eén loket voor psychische stress door corona

Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt mensen zo nodig in contact met de goede hulp-, zorg- en dienstverleners.



Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid): ,,We zien mensen die gebukt gaan onder stress en emoties, die rouwen om het verlies van een dierbare die aan het virus is overleden. Of die hun baan kwijt zijn of sterk in inkomen achteruit zijn gegaan. Zorgverleners die onder zware omstandigheden patiënten verplegen. Jongeren die hun contacten missen.”