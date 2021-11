Een trillende hand als bevestiging bij het opstellen van haar testament

Brandweer­vrouw Anouk kreeg een hittebe­roer­te tijdens haar werk en heeft sindsdien altijd hoofdpijn

Anouk Hoogvliet ziet een spleetje licht aan het einde van de tunnel. Eindelijk wil ze eens af van die chronische hoofdpijn en eindelijk wil ze weer energie in overvloed hebben. De brandweermedewerker kreeg in augustus 2020 bij het blussen van een brand een hitteberoerte. Haar hoop is nu gevestigd op een behandeling in de Verenigde Staten om weer helemaal de oude te worden, maar daar is geld voor nodig.

9 november