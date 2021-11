Eerste 80-plussers mogen afspraak maken voor boosterprik: alle informatie op een rij

Let op: GGD GHOR Nederland meldt dat je alleen een afspraak kunt maken indien je een uitnodiging per brief hebt ontvangen. Als je deze nog niet hebt, is een afspraak voor een boostervaccin nog niet mogelijk.

Wie mogen vandaag een afspraak maken, en hoe?

Als het goed is hebben alle 80-plussers die al twee prikken hebben gehad en vanaf vandaag mogen opkomen voor een derde een brief gehad met een uitnodiging. Het online portaal van de GGD heeft nog wat kuren, wat ervoor zorgt dat alleen diegenen geboren vóór 1931, de 90-plussers dus, online een afspraak kunnen maken voor de boosterprik.



Telefonisch kan wél iedereen geboren voor 1941 een vaccinatie inplannen. Dat doe je door de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn te bellen via 0800-7070. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Verder mag je als 80-plusser iemand meenemen die ook de booster kan krijgen mits die persoon ten minste 60 jaar oud is.

Zorgpersoneel boven de 18 jaar komt ook in aanmerking voor een boosterprik, maar dat wordt niet geregeld door de GGD. Hiervoor moeten ze contact opnemen met hun werkgever, een ziekenhuis bijvoorbeeld, dat dat voor hen regelt.

Kun je ook langskomen zonder afspraak?

Om de lage vaccinatiegraad op te krikken mag je voor een eerste vaccinatie tegenwoordig ook zonder afspraak langs lopen. Voor een boosterprik mag dit niet, meldt GGD GHOR Nederland. Er moeten de komende tijd weer veel mensen gevaccineerd worden bij de GGD-locaties, en dus is het nodig om de bezoeken te structureren door middel van afspraken. Neem in ieder geval je uitnodiging en een legitimatiebewijs mee naar de afspraak, want dat wordt op de GGD-locatie gecontroleerd.



Welk vaccin krijg je als booster?

GGD GHOR Nederland meldt dat alle mensen boven de 60 en zorgpersoneel boven de 18 jaar een derde prik zullen ontvangen met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna, ook als je bijvoorbeeld eerst gevaccineerd bent met AstraZeneca of Janssen. Je kunt niet kiezen welk vaccin je krijgt. Mensen gevaccineerd met een Janssen-vaccin hoeven niet nog voor een derde prik terug te komen. De tweede prik is in dit geval de boosterprik.



Wanneer is de rest aan de beurt?

De GGD's hopen in januari 2022 te kunnen beginnen met het vaccineren van de groep 60- tot 79-plussers. Zij zullen een brief ontvangen wanneer ze een afspraak kunnen maken. Ook meldt GGD GHOR vanaf januari te kunnen beginnen met thuis vaccineren van alle 60-plussers die niet mobiel genoeg zijn om naar een GGD-locatie te gaan voor de vaccinatie.



Het kabinet heeft voor nu besloten dat iedereen jonger dan 60 geen boosterprik nodig heeft. Mag het kabinet daar toch toe besluiten, dan bevestigen de GGD's dat ze snel van start kunnen. Ze treffen er in ieder geval al voorbereidingen voor.

Waarom is een boosterprik nodig?

De boosterprik kan nodig zijn als bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door het coronavirus afneemt. Internationaal waren er afgelopen zomer al aanwijzingen voor de noodzaak van een boostershot, maar in september concludeerde de Gezondheidsraad hier nog dat er geen afnemende bescherming was waar te nemen bij Nederlanders. Wel moest alvast alles worden klaargezet voor het geval dat. Begin november adviseerde het expertpanel alsnog om een extra prikcampagne te beginnen.



