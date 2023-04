Ellen vertelt openhartig waarom zij met alle liefde getuige is bij de bruiloft van haar ex

In februari 2018 stond het leven van Ellen Derix op zijn kop. Na 25 jaar samenzijn en een huwelijk van 10 jaar, vertelde haar man dat hij op mannen valt. ,,Ik had dit totaal niet zien aankomen. Ik heb geschreeuwd en gehuild. Ik zat vol ongeloof en er ging van alles door me heen.’’ Jeroen vertelde het samen met de therapeut die ze al een tijdje bezochten, omdat hij het moeilijk vond om dit te delen. ,,Het was echt een klap, maar ik vond het erg dapper dat hij zich zo kwetsbaar opstelde en dit durfde te delen.’’

Het nieuws delen

Na een paar onwerkelijke dagen vol emoties, was het tijd om het aan de kinderen te vertellen. ,,De jongste was pas 2,5 jaar oud, maar de oudste twee voelden wel dat er iets aan de hand was. We hebben ze verteld dat papa en mama uit elkaar gingen en dat papa op mannen valt. Ik vind dat we dit samen heel goed hebben gedaan.’’ De oudste (8) had een heel duidelijke samenvatting: ,,Oh, dan ben je dus homo en gaan jullie scheiden!’’

Ook de familie en vrienden van Ellen en Jeroen werden ingelicht. ,,Over het algemeen reageerde iedereen goed. Vooral aan mijn zus heb ik veel steun gehad. Sommigen hadden iets meer tijd nodig, maar ook dat kwam uiteindelijk goed.’’

Nieuwe liefde

Inmiddels hebben zij allebei een nieuwe liefde gevonden en zijn ze ontzettend blij voor elkaar. ,,Toen Jeroen na een tijdje ging daten, vond ik dat wel moeilijk. Gelukkig deed hij dit met veel respect naar mij toe en zorgde hij dat de kinderen er weinig van merkten.’’ Ellen gaf Jeroen op een gegeven moment zelfs liefdesadvies. ,,Ik wist dat iemand een oogje op hem had en heb Jeroen toen het advies gegeven om zijn hart opnieuw open te zetten. Dat deed hij.’’

Ook Ellen heeft de liefde weer gevonden. ,,Ik vond die datingapps verschrikkelijk, maar tijdens de therapiesessie met Jeroen gaf de therapeute me twee tips: ga op Tinder en ga alleen op vakantie. Ik heb naar beiden geluisterd en vond via Tinder mijn huidige partner Bas.’’

Wil je mijn getuige zijn?

Jeroen vroeg Ellen om getuige te zijn bij zijn bruiloft. ,,Ik heb meteen ja gezegd.’’ Ellen deelde haar verhaal op LinkedIn en kreeg een stroom aan positieve reacties. ,,Mijn doel is vooral dat mensen zien dat het ook anders kan en dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen. Het allerbelangrijkste is dat je jezelf moet kunnen zijn, zonder oordeel.’’

Vorige week was het zover en trouwde Jeroen met zijn nieuwe liefde. Ellen was zijn getuige. De andere aanwezigen waren toeschouwer van een liefdevol moment tussen twee exen, die allebei ja zeiden tegen jezelf mogen zijn. Ook Ellen en Jeroen heeft het dichter bij elkaar gebracht. ,,Onze band is alleen maar sterker geworden. We voelen zo veel liefde voor elkaar en we gunnen elkaar de wereld. Hier komt niemand tussen.’’

