Erik Scherder: ‘Koken, dat doen we thuis niet meer’

‘Ik zit een beetje dwangmatig in elkaar’

Eten & drinken: ,,Ik eet geen vette dingen, alleen friet op vrijdagavond. Soms een biefstukje erbij, maar niet te vaak. En elke dag blauwe bessen met kwark. Verder is mijn dieet niet bijzonder, behalve dat het gezond is. Koken doen mijn echtgenote en ik niet meer, we werken beiden fulltime. Bij de groenteboer om de hoek halen we verse maaltijden. Ik drink geen druppel alcohol omdat ik de vakliteratuur daarover goed ken. Vroeger dronk ik weleens een half glaasje rode wijn bij het eten, maar zelfs dat is af te raden. Als er iets gebeurt wil ik niet denken: je wist toch dat het onverstandig was. Dat is een beetje dwangmatig, maar zo zit ik in elkaar. Voor mijn boek Hart voor je brein zocht ik met cardioloog Leonard Hofstra uit welke voedingsstoffen belangrijk zijn voor je bloedvaten. Groene thee of zwarte, koffie, allemaal prima. En pure chocolade, vanwege de flavonoïden. Daar ben ik elke dag wat meer van gaan eten, maar ik kreeg er hartkloppingen van.”