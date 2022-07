Eva Breda over nog maar één levende ouder: ‘Is als rijden zonder reservewiel’

ColumnOnze mentale gezondheid is er nog nooit zo slecht aan toe geweest. Ervaringsdeskundige Eva Breda, ook journalist voor Libelle , onderzoekt in haar columns hoe dat beter kan. Deze week: bang zijn voor verlies.

Het gebeurt me iedere week. Als ze haar telefoon niet opneemt. Als ze later thuis is dan verwacht. En ik haar een dag eerder heb horen zeggen dat ze zich niet lekker voelde. Dan denk ik het weer: ze is dood.

Ze is niet dood. Mijn moeder is springlevend. Maar vanaf het moment dat mijn vader twee jaar geleden overleed, bekruipt me steeds vaker de angst dat mijn enige overgebleven ouder ook zomaar wegvalt. Kind zijn met één ouder is als rijden zonder reservewiel. Bang om alleen in de berm te belanden.

De angst kon ik lang bedekken met vanzelfsprekendheid. De vanzelfsprekendheid dat ouders ouder worden voor ze doodgaan. Maar die vanzelfsprekendheid is maar houdbaar tot de datum dat er eentje te vroeg overlijdt. Geloof me: ik heb het geprobeerd. Geprobeerd mezelf vrij te pleiten van de grillen van het leven en te beargumenteren waarom mijn moeder wel oud wordt. Karma? Dubieus. Goede genen? Hopelijk. Maar een ongeluk kan toch altijd? En zo vervul ik mezelf van angst die al eens heeft bewezen niet irreëel te zijn.

Krampachtig op zoek naar veiligheid

Soms is de angst te sterk. Dan wil ik honderd keer bellen tot ze opneemt. Met haar naar alle dokters tot ik hoor dat ze kerngezond is. Maar ik weet dat krampachtig op zoek gaan naar bevestiging van veiligheid, soms juist een angstiger gevoel geeft.

Maar wat moet je doen als de angst voor het overlijden van een ouder je overneemt? ,,De angst dat mensen in je omgeving overlijden, is heel normaal”, weet rouwspecialist Leoniek van der Maarel. ,,Zeker als je van dichtbij iemand hebt verloren en zeker als deze persoon jong is. De dood is in je leven gekomen. Wie zegt dat dat niet nog eens gebeurt?” Wie van dichtbij het levende - of juist niet - bewijs heeft gezien dat het noodlot je kan treffen, weet dat ‘normale’ wetten over wat een acceptabele leeftijd of manier is om te overlijden, niet altijd opgaan. Terwijl wij mensen er juist van houden ons voor te kunnen bereiden op nare gebeurtenissen om emoties op te vangen.

Quote Accepteer dat de angst er is. Vecht er niet tegen. En probeer de angst vooral niet te zien als een voorgevoel. Het is normaal dat je dit voelt Leoniek van der Maarel

Van der Maarel: ,,Die angst wordt naarmate de tijd vordert minder. Maar als je er zo veel last van blijft houden dat het je leven belemmert, is het goed om eens goed naar die angst te kijken.” Als je continu je geliefden in de gaten houdt, bijvoorbeeld. Als je niet meer van huis durft te gaan uit angst dat je je dierbare niet meer terugziet. Als je niet meer slaapt van de spanning of in paniek raakt als iemand even niet opneemt. Hulp zoeken kan door aan te kloppen bij de huisarts of psycholoog. Maar ook zelf kun je veel doen. ,,Accepteer dat de angst er is. Vecht er niet tegen”, adviseert Van der Maarel. ,,En probeer de angst vooral niet te zien als een voorgevoel. Het is een normaal dat je dit voelt.”

Een strategie voor als de angst te erg wordt

Maar wat als de angst echt te erg wordt? ,,Zorg dat je van tevoren een strategie voor jezelf ontwikkelt”, zegt Van der Maarel. ,,Bepaal op een moment dat je nog niet in paniek bent, wat je kunt doen om jezelf te kalmeren als je wel die angst voelt.” Ga wandelen, hardlopen, schoonmaken, bel iemand op om je af te leiden. ,,Of schrijf je angsten op in een boek. Je zult na verloop van tijd zien dat alle eerdere keren dat je hetzelfde voelde, de angst ook onnodig bleek.”

Uiteindelijk is het nooit zeker hoe veel tijd je nog met iemand hebt. Maar het is zeker zonde om die tijd te doden met onnodige zorgen.

