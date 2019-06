Experts: geheugenpillen werken niet en zijn zonde van het geld

De GCBH ging op onderzoek uit, omdat de verkoop van zogenoemde geheugensupplementen alleen al in de Verenigde Staten in tien jaar tijd verdubbelde. Ook in andere landen staan de schappen tegenwoordig vol met potjes, flesjes en doosjes pillen waarop staat dat ze de hersenen een boost geven of de breinfuncties stimuleren. Onzin, stelt de gezondheidsorganisatie. In een uitgebreide publicatie doet de club uit de doeken dat de bewijzen voor werking van de stofjes ‘er gewoon niet zijn’. ,,Ze helpen in geen geval oudere mensen om hun geheugen goed te houden en kunnen in te hoge concentraties mogelijk zelfs schadelijk voor de gezondheid zijn.”