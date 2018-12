Fia (66) wordt niet meer beter: Mensen zeggen de stomste dingen

Hartpa­tiënt hoest ‘perfect’ bloedstol­sel op

7 december Een 36-jarige hartpatiënt uit Amerika heeft in een ziekenhuis in San Francisco een wel heel opvallend bloedstolsel opgehoest. De gigantische ‘klont‘ die hij op de intensive care uitspuugde leek op een fraai stuk koraal, maar is in werkelijkheid een vrijwel perfecte afdruk van een stuk rechterlong.