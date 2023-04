Gaatjes prikken bij een twee weken oude baby: goed idee of niet wenselijk?

Gerda (59) heeft áltijd pijn, maar dat is niet te zien: ‘Wil dat verborgen handicaps worden herkend en erkend’

Gerda Pauw (59) heeft áltijd pijn. En dat al jarenlang. Maar aan de buitenkant is niet te zien dat ze door het minste of geringste vermoeid en buiten adem raakt en dat zorgt voor onbegrip. Dolgraag zou ze daar verandering in brengen.