Gebroken pols of afgerukte vinger? Geen probleem, in no time kun je weer aan het werk

WHO onder vuur om advies: vrouwen in vruchtbare leeftijd kunnen alcohol beter laten staan

14:40 ‘Seksistisch’ en ‘paternalistisch’: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt onder vuur vanwege hun advies dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd geen alcohol zouden moeten drinken. Ongeacht of die vrouwen überhaupt een kinderwens hebben.