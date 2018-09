Geef je droom nooit op, leerde Laila (24) na haar coma

,,Ik vraag mijn revalidatiepatiënten altijd: Stel dat je morgen opstaat en er gebeurt een wonder, wat zou dat dan zijn? Op dat wonder richten we ons vervolgens. Mensen durven niet meer te dromen, ze geven het vaak op. Ik zeg: blijf zoeken naar de mogelijkheden. Soms betrek ik de oude setting van een patiënt bij het revalidatieproces. Bij de één kan dat een paard zijn, bij Laila was dat haar dansklas. Zo zorgen we dat ze in de verbinding blijft, dat motiveert in het herstel. Revalideren bestaat niet alleen uit lichamelijk ongemak, maar voor een groot deel uit de verwerking van je emoties. Kun je accepteren wat je niet kunt? Durf je het aan te gaan? In de groep te staan?”