Geen gemekker, gewoon vroeg de wekker: kan iedereen een ochtendmens worden?

Hemd van het lijf Acteur Loek Peters: ‘Ik viel af voor mijn diëtiste’

1 mei In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Acteur Loek Peters (46) speelt een van de hoofdrollen in de komedie over swingers Niks vreemds aan. Hij stond daarom vaak in onderbroek en blote borst op de set. ,,Ik was zo blij dat ik die kilo’s kwijt was.”