Geur van zweet verschilt: vrouwen hebben een vlees-ui-fruitcombinatie, mannen een geit-kaasgeur

Corona maakt het maar weer eens duidelijk: als je neus het niet doet, proef je ook weinig. ‘Onze reukzin is lang als ons minst belangrijke zintuig beschouwd, terwijl je daarmee de macht hebt om je te verbinden met de wereld om je heen’, schrijft de Amerikaan Harold McGee (69) in De geuren van de wereld. De literatuurwetenschapper maakte in 2013 faam met zijn boek Over eten & koken, wetenschap en cultuur in de keuken.