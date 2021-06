Gezondheidsraad adviseert inenten van alle pasgeborenen tegen rotavirus

Vrijwel alle kinderen onder de vijf jaar raken besmet met het rotavirus. Bij veel van hen verloopt de ziekte mild, maar toch bezoeken tienduizenden ouders per jaar met hun kind de huisarts. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor de darminfectie. Vijf tot zeven kinderen overlijden jaarlijks aan de gevolgen van het virus.



In 2017 adviseerde de Gezondheidsraad al om in ieder geval kinderen uit risicogroepen, zoals vroeggeborenen, kinderen met een laag geboortegewicht of een aangeboren afwijking in te enten. Iedereen vaccineren zou het aantal ziekenhuisopnames met 85 procent doen dalen, stelde de raad.



Ook stond de raad toen al positief tegenover het opnemen van de vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinprijs zou dan wel moeten dalen. Vanwege het prijskaartje dat eraan hangt, werd toen besloten om het vaccin niet ‘universeel’ in te voeren.