Griepepidemie in Nederland, flinke toename aantal zieken

Hevige schurftuit­braak: waar komt de opmars ineens vandaan?

Het aantal mensen met schurft in Nederland is in tien jaar niet zo hoog geweest. Met name onder 15- tot 24-jarigen lopen de aantallen op. De GGD roept al speciale spreekuren voor schurftpatiënten in het leven. „Daarin ondersteunen we ook op psychisch gebied.”

29 november