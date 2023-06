Hamersma test 148 alcoholvrije wijnen: van deze 5 krijg je geen kater, wel een goed humeur

Hoe ongezond is korter slapen? ‘Grotere kans op infecties bij minder dan 6 uur slaap’

Met dit warme weer gaan we vaak later naar bed en zijn we eerder wakker. Het ritme van daglicht volgen is heel gezond, maar veel mensen slapen momenteel maar zo’n zes uur per nacht. Wat doet dat met je? ,,Als je per nacht 16 minuten korter slaapt dan gewoonlijk, kun je je al minder goed concentreren.’’