‘Handgel is onzin, het kan zelfs schadelijk zijn’

Patiënten blind na mislukte operatie: ‘Hebben ze een medisch experiment op ons uitgevoerd?’

22 februari Het Openbaar Ministerie in België doet onderzoek naar drie patiënten die in 2017 allen aan één oog blind raakten na een routineoperatie in het universitaire ziekenhuis van Leuven. De drie Belgen dienden een klacht in tegen het ziekenhuis en de arts.